В Новороссийске сбили пешехода

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8 ноября в 18.20 минут в Восточном районе города 44-летний водитель иномарки при повороте допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход 2008 года рождения доставлен в лечебное учреждение для оказания помощи.

С начала 2017 года на территории города Новороссийска зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, в которых 37 несовершеннолетних получил ранения различной степени тяжести.

С участием детей-пешеходов произошло 15 ДТП, в которых 15 детей получили ранения. В половине случаев ДТП с участием детей – пешеходов, причиной явилось - нарушение правил проезда пешеходного перехода водителями автотранспорта, в 50% ДТП виновниками сталидети-пешеходы: переход проезжей части в неустановленном месте.

Уважаемые пешеходы, при переходе дороги даже на зеленый сигнал светофора убедитесь, что все автомобили остановились и пропускают вас. При пересечении проезжей части по нерегулируемому переходу снимите капюшоны и другие предметы, ограничивающие обзор, убавьте звук в наушниках, прогнозируйте ситуацию на дороге. При движении в темное время суток используйте световозвращающие элементы, которые обеспечивают «видимость» пешехода на расстоянии 350 метров.

Уважаемые водители, будьте предельно внимательны за рулем, неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения. Помните, что всех участников дорожного движения ждут дома родные и близкие.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску