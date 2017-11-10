В Тимашевском районе выявлены факты незаконной реализации 577 саженцев плодовых культур

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Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за первые дни ноября при проведении внеплановых выездных контрольно-надзорных мероприятий в местах несанкционированной торговлиТимашевского района были выявлены нарушения требований законодательства РФ в области семеноводства.

Установлено, что семь граждан реализовывали 577 шт. саженцев плодовых культур (слива, яблоня, черешня, груша и др.), без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества, что является нарушением ст.26, 31 Федерального закона от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве»; п.4.1.2 ГОСТа Р 53135-2008 «Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая. Технические условия».

За данное правонарушение граждане привлечены к административной ответственности по ст.10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений».

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея напоминает, что согласно требованиям стандартов, посадочный материал, поступающий на реализацию, должен быть проверен на соответствие установленным требованиям. Кроме того, каждая партия посадочного материала, предназначенная для реализации, должна быть оформлена соответствующими документами в установленном порядке.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея