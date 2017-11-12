Телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым с огнестрельным ранением

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В Подмосковье найден мёртвым телеведущий Борис Ноткин, журналиста с огнестрельным ранением головы обнаружила супруга.

Рядом с телом находилось ружьё и записка. В записке говорилось: "Я ухожу из жизни добровольно. Устал от мучений".

По словам главного редактора "МК" Павла Гусева телеведущий покончил с собой из-за онкологии. Причиной самоубийства могла стать неизлечимая болезнь, у которого ранее был диагностирован неоперабельный рак 4-й стадии.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины, но не стали раскрывать подробности.

Борис Ноткин родился в Москве в 1942 году - российский телеведущий, один из руководителей канала "ТВ Центр", ведущий программы "Приглашает Борис Ноткин", в которой в гости к ведущему приходят популярные актёры, политики, спортсмены, государственные деятели.В июне 2007 года награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю работу.

Источник: https://ruposters.ru/news/11-11-2017/televeduschego-borisa-notkina-nashli-mertvim-podmoskove