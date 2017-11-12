23-летний инвалид вышел в туалет и погиб в Карагандинской области

/Происшествия/

23-летний инвалид найден мертвым в Карагандинской области. Родственники и односельчане погибшего парня искали его почти трое суток после загадочного исчезновения из уличного туалета.

Жанибек Солтанбай инвалид с детства. Молодой парень страдал задержкой психо-речевого развития, но был весьма безобиден и хорошо ориентировался в собственном дворе.

Он свободно передвигался по дому и даже самостоятельно ходил в туалет, расположенный во дворе дома.

«Он, в принципе, был очень самостоятельный. Ходил в туалет сам, мы лишь не пускали его за пределы двора. 9 ноября он примерно в 21.10 вышел из дома по нужде и пропал. Домочадцы стали искать его сразу же после ухода, но не нашли. Мы сразу прочесали весь аул и окрестности. Кто-то говорил, что видел похожего на него парня на дороге, но найти его там мы не смогли», - рассказали домочадцы пропавшего.

После отчаянных попыток отыскать его в поселке родные обратились в полицию. Параллельно к поискам присоединились односельчане.

11 ноября парня обнаружили мертвым.

«Спасибо всем за помощь, но к сожалению, у нас плохие новости. Мы нашли его мертвым. Он утонул», - сообщили родственники парня.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Источник: https://www.nur.kz/1673922-23-letniy-invalid-vyshel-v-tualet-pogib.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=reaction_pusher