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В Сочи сотрудники полиции работают на месте пожара

В Центральном районе города Сочи на улице Чебрикова произошло возгорание жилого здания.

В настоящее время прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в целях обеспечения общественного порядка осуществляют оцепление прилегающей территории и эвакуацию жильцов общежития. Сотрудниками ДПС обеспечивается беспрепятственный проезд спецтехники к месту тушения пожара.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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