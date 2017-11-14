В Сочи сотрудники полиции работают на месте пожара

В настоящее время прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в целях обеспечения общественного порядка осуществляют оцепление прилегающей территории и эвакуацию жильцов общежития. Сотрудниками ДПС обеспечивается беспрепятственный проезд спецтехники к месту тушения пожара.