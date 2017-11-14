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В Сочи сотрудники полиции работают на месте пожара
В Центральном районе города Сочи на улице Чебрикова произошло возгорание жилого здания.
В настоящее время прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в целях обеспечения общественного порядка осуществляют оцепление прилегающей территории и эвакуацию жильцов общежития. Сотрудниками ДПС обеспечивается беспрепятственный проезд спецтехники к месту тушения пожара.
Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Категория: Новости / Происшествия