В Сочи пожар охватил 300 квадратных метров

/Происшествия/

Сегодня в девять часов двадцать две минуты по московскому времени в районе Центральный города Сочи на улице Чебрикова 36 произошел пожар на кровле пристройки к пятиэтажному зданию. По состоянию на 10.55 пожар локализован на площади триста квадратных метров.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования.

Эвакуация здания проведена, выведено более пятидесяти человек.

В результате пожара имеются пострадавшие.

Проводится тушение по повышенному второму номеру. В готовность приведен вертолет МЧС России с водосливным устройством.

К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля состояния атмосферного воздуха в жилом секторе.

Проводится информирование население.

К ликвидации пожара от МЧС России привлечены более сорока человек и 17 единиц техники.

Источник: материал предоставлен МЧС России.