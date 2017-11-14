В Сочи пожар охватил 300 квадратных метров
Сегодня в девять часов двадцать две минуты по московскому времени в районе Центральный города Сочи на улице Чебрикова 36 произошел пожар на кровле пристройки к пятиэтажному зданию. По состоянию на 10.55 пожар локализован на площади триста квадратных метров.
Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования.
Эвакуация здания проведена, выведено более пятидесяти человек.
В результате пожара имеются пострадавшие.
Проводится тушение по повышенному второму номеру. В готовность приведен вертолет МЧС России с водосливным устройством.
К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля состояния атмосферного воздуха в жилом секторе.
Проводится информирование население.
К ликвидации пожара от МЧС России привлечены более сорока человек и 17 единиц техники.
Источник: материал предоставлен МЧС России.
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