Дорожные хроники Новороссийска

/Происшествия/

14 ноября в 15.00. водитель, управляя иномаркой, двигалась по улице Рубина и при повороте на нерегулируемом перекрестке допустила наезд на пешехода, переходившую проезжую часть по линии тротуара. В результате ДТП 20-летний пешеход получила телесные повреждения.

Согласно статистики, в 2017 году в Новороссийске зафиксировано 80 фактов ДТП с участием пешеходов, из них, по вине водителей, нарушивших правила проезда пешеходного перехода, 43 ДТП, по вине пешеходов – 37.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте взаимовежливыми на дорогах. Пешеходы, при переходе дороги даже на зеленый сигнал светофора убедитесь, что все автомобили остановились и пропускают вас. При пересечении проезжей части по нерегулируемому переходу снимите капюшоны и другие предметы, ограничивающие обзор, убавьте звук в наушниках, прогнозируйте ситуацию на дороге. При движении в темное время суток используйте световозвращающие элементы. Уважаемые водители, неукоснительно соблюдайте ПДД и помните, что каждого участника дорожного движения дома ждут близкие!

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску