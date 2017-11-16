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В Краснодаре рухнула стена пустующего здания
В 11.25 16.11.2017 года в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что в результате строительных работ по демонтажу неэксплуатируемого здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская произошло частичное обрушение стены здания.
В результате есть пострадавший. На место происшествия направлены подразделения аварийно-спасательных формирований г.Краснодара и МВД с кинологическими расчетами. На месте работает оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Источник: материал предоставлен МЧС России.
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