В Новороссийске пешехода сбили на зебре

/Происшествия/

15 ноября в 19.10 в Центральном районе Новороссийска 59-летний водитель автомобиля КИА двигался по улице Энгельса со стороны улицы Новороссийской Республики и совершил наезд на пешехода, которая переходила через проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 40 летняя женщина доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.

Уважаемые пешеходы, переходите дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что переход будет для вас безопасен - внимательно оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость. При передвижении в тёмное время суток, обязательно пользуйтесь световозвращающими элементами.

Уважаемые водители, будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участка дороги, где возможно появление пешеходов, берегите свою и чужие жизни! Помните, что соблюдение Правил дорожного движения – это залог вашей безопасности.

Источник: Группа по пропаганде Безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД Росси по городу Новороссийску