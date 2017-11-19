В МЧС России выявили аферу почти на 100 млн рублей

/Происшествия/

Возбуждено новое уголовное дело о недострое жилья для сотрудников МЧС, общий ущерб от которого составляет более 6 млрд рублей.

Уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" возбуждено в столице в отношении неустановленных лиц из числа руководства Управления капитального строительства МЧС России.

Ущерб, нанесенный чиновниками бюджету Российской Федерации, составил почти 96 млн рублей.

Как считает следствие, деньги были похищены при строительстве 52-квартирного дома для сотрудников МЧС в подмосковном Жуковском.

Государственный контракт, согласно которому в строительстве дома получило возможность участвовать общество с ограниченной ответственностью "Стройинвестпроект", был заключен еще в декабре 2012 года.

Как полагает следствие, чиновники УКС МЧС перевели на счета "Стройинвестпроекта" более 95,7 млн рублей. При этом госконтракт даже еще не был зарегистрирован в Росреестре, а у самой компании не было ни разрешения на строительство, ни проектной декларации, ни участка под строительство. Как считают следователи, денежный перевод был осуществлен до конца года лишь потому, что у Управления капитального строительства оставались неосвоенные деньги. Чтобы не возвращать их в бюджет и не получать нагоняй за то, что выделенные средства так и не использованы, деньги перевели строительной компании.

В итоге дом для сотрудников МЧС компания "Стройинвестпроект" так и не построила — у нее спустя пять лет по-прежнему нет даже разрешения на строительство, а если таковое и будет получено, то уже потраченной МЧС суммы для возведения здания будет явно недостаточно, поскольку стройматериалы и стоимость работ с тех пор существенно подорожали.

В уголовном деле пока нет подозреваемых. Известно лишь, что на момент заключения контракта федеральным казенным учреждением "УКС МЧС России" руководил Александр Жданов. Свой пост Жданов оставил в феврале 2014 года, после него в ФКУ сменилось уже пять руководителей.

Сменивший Жданова на посту руководителя ФКУ УКС МЧС Павел Бурсиков также стал фигурантом уголовного дела о недострое. По данным СКР, во время его руководства таким же образом безвозвратно ушли в строительную компанию 142 млн рублей. У фирмы также не было разрешения на строительство, дом, естественно, так и не построен.

Источник: https://ren.tv/novosti/2017-11-16/v-mchs-rossii-vyyavili-aferu-pochti-na-100-mln-rubley