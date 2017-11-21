Отходы от убоя крупного и мелкого рогатого скота выявлены в Красногвардейском районе Республики Адыгея

/Происшествия/

Специалистами ветеринарного надзора Адыгейского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, в ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлено нарушение действующего ветеринарного законодательства РФ, совершённое гражданином СлезкоА.А., выраженное в том, что: на вышеуказанном земельном участке, принадлежащем гражданину Слезко А.А. находились биологические отходы от убоя крупного и мелкого рогатого скота. Данные биологические отходы не были утилизированы на ветсанутильзаводе, не уничтожены сжиганием, не были захоронены в специально отведённом месте с разрешения главного госветинспектора, а были складированы гражданином на земельном участке.

Вышеуказанное является нарушением требований: п.1.5; п.1.8 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации, уничтожения биологических отходов», утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 года №13-7-7-2/469; ст.15, ст.18 Закона РФ от 14.05.1993 года № 4979-1 «О ветеринарии».

По факту нарушения ветеринарного законодательства РФ гражданин – привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.10.8 КоАП РФ с наложением штрафа на сумму 4000 рублей.

Источник: Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея