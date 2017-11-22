В Новороссийске пенсионерка попала под поезд

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Информация о смертельном травмировании в районе станций Гайдук-Новороссийск поступила в дежурную часть Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте от машиниста электропоезда Краснодар-Новороссийск. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Как выяснили полицейские, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта. По словам машиниста, в сумерках он внезапно увидел силуэт женщины, идущей по железнодорожным путям, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. От полученных травм гражданка скончалась на месте.

Установить личность погибшей под колесами электрички женщины полицейским удалось в течение нескольких часов. Ей оказалась 70-летняя местная жительница. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что железная дорога – является зоной повышенной опасности, поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте