В Сочи спасатели ЮРПСО дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП

/Происшествия/

В 19.40 в спасательный отряд позвонил очевидец и сообщил, что на улице Вишнёвой сбили женщину и ребенка, переходивших дорогу по пешеходному переходу рядом с остановкой «Парк». Приехав на место происшествия, спасатели и медик ЮРПСО МЧС России осмотрели пострадавших и оказали им доврачебную помощь – обработали полученные в результате падения ссадины, после чего маму с сыном передали врачам Скорой. Пострадавшие – 36-летняя сочинка и ребёнок семи лет.

Также, вчера в 16.50 спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России выезжали на ликвидацию последствий ДТП на участке федеральной трассы «Адлер-Псоу». От диспетчера Скорой помощи в спасотряд поступило сообщение о том, что в результате столкновения двух транспортных средств – автомобиля ВАЗ-21009 и автобуса «Богдан», в первой машине заблокированы люди. Обесточив автомобили, спасатели транспортировали трёх пострадавших - 24-летнюю девушку и двух молодых людей 1993 и 1987 г.р. к машинам Скорой помощи и передали их врачам.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России