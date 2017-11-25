Томский призрак или не все "Энергокабели" одинаково полезны

/Происшествия/

Ситуация на рынке кабельно-проводниковой продукции известна всем нашим читателям и специалистам промышленности. Критический уровень перенасыщенности контрафактом, по части оценок участников рынка, постепенно спадает. Те времена, когда производители от мала до велика практиковали «усеченкой» почти подошли к концу. Однако не для всех.

Портал RusCable.Ru всегда активно содействовал борьбе с фальсификатом кабельной продукции и широко освещал эту деятельность. Сегодня, мы представляем вашему вниманию новое эксклюзивное расследование, посвященное уроку о том, что потребителю не стоит забывать об осторожности, даже в такие «оптимистичные» времена.

В начале ноября 2017 года, мы присутствовали на конференции федерального проекта «Кабель без опасности», собравшего в себе заинтересованных производителей КПП под эгидой борьбы с контрафактом. Многое на конференции было сказано о мероприятиях, проводимых в отношении недобросовестных производителей и сертификационных органов. И многое было сказано о необходимости продолжать эту работу. В частности, координатор проекта Владимир Кашкин посвятил часть своего доклада случаю с заводом-призраком «ВеллКаб», производящего кабель, но не существующего физически. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале «Новый формат честности в кабельной промышленности». И, казалось бы, что подобный вопиющий случай нарушения всех устоев и принципов станет единичным ярчайшим примером на долгое время. Но уже в конце ноября, портал RusCable.Ru принял участие в расследование громкого дела компании «Энергокабель», вскрывшего еще более тяжелый случай нарушений.

В рамках сотрудничества с проектом «Кабель без опасности», мы получили от наших коллег тревожную информацию. Поступили сигналы о подозрительной кабельной продукции, появившейся на рынке. Её цена оказалась существенно ниже рыночной.

Получив от представителей проекта данные компании и ее ИНН, мы немедленно сформировали полный отчет в отраслевом сервисе проверки контрагента «Чеснок». Информация, представленная в этом отчете, послужила отправной точкой для дальнейшего распутывания этой истории.

Во-первых, мы убедились, что компания не имеет связи с заводом «Энергокабель» из города Электроугли, ассоциация с которым приходит в первую очередь. В нашей истории рассказ пойдет об ООО «Энергокабель» из Западной Сибири — города Томска. Возможно название компании было выбрано намеренно.

По данным, собранным из отчета, было установлено, что ООО «Энергокабель» юридически образовано 10 января 2017 года. Уставной капитал компании составил не много ни мало 10 тысяч рублей. В самый раз для крупной кабельной компании-производителя, не так ли?

С большим трудом удалось найти сайт компании на просторах интернета. В поисковых системах, приоритет выдачи отдается известному предприятию из г. Электроугли. Наконец, мы его нашли. В довольно скупой и сдержанной форме, сайт компании повествует о ее 100% честности и надежности. Упор подачи информации идет на реализацию продукции по низким ценам. Обратите внимание на качество сайта, количество и подачу текста. Он не содержит контактных данных руководства, отсутствует информация об участии в конкурсах и тендерах.

Правда заключается в том, что сработали здесь на самом деле быстро. Только не в «Энергокабеле», а в органах по сертификации. Абсолютно открыто, на сайте опубликованы выданные сертификаты на серийный выпуск силовых кабелей, проводов СИП и пр. Также, информация о сертификатах доступна в реестре Росаккредитации. За четыре месяца, компания успела оформить пять сертификатов соответствия ТР ТС.

При ознакомлении с сертификатами в глаза первым делом бросается несколько важных аспектов. В случае с документом, сертифицирующим выпуск «Провода и шнуров на номинальное напряжение до 450/750В» — это даты. Основаниями для выдачи сертификата стало наличие:

акта анализа состояния производства от 23.03.2017 года органом по сертификации продукции «Серт и Ко»;

протокола испытаний № 16/01/15695 от 13.01.2017 года выданного испытательной лабораторией «СМ-ТЕСТ».

Компания была образована 10 января 2017 года и через 3 дня, 13 января, уже был составлен протокол испытаний, знакомой многим конторой «СМ-ТЕСТ». 18 января была составлена аналогичная бумага по силовому кабелю, а на следующие сутки – 19 января, Федеральной службой по аккредитации было остановлено действие аттестата аккредитации испытательной лаборатории «СМ-ТЕСТ». 29 марта текущего года их деятельность под данным наименованием была прекращена окончательно.

«В связи с тем, что было установлено фактическое отсутствие ИЛ «СМ-ТЕСТ» по указанному в Реестре аккредитованных лиц месту осуществления деятельности и отсутствие законных оснований на право владения и пользования помещениями по месту осуществления деятельности аккредитованного лица», — сказано в официальном релизе Росаккредиации.

Данное стечение обстоятельств вызывает определенные вопросы. «Быстрые» испытания и сертификация известны всем. Но с анализом производства господа контрафактчики явно перешли границу. Действие аккредитации органа по сертификации ООО «Серт и Ко», заключившего акт об удовлетворительном состоянии производства, также было прекращено Росаккредитацией. Но ограничиваться только этим не стоит. Ведь данная контора и люди, стоящие за ней ответственны за пособничество в производстве и распространении опасной продукции.

По адресу производства, указанному в документах и на «официальном» сайте компании, был осуществлен выезд, с целью собственной оценки производства.

На месте было обнаружено заброшенное здание, не подключенное к инженерным сетям и абсолютно неприемлемое для любого вида производства. По визуальной оценке, оно оказалось пустующим и подверженным постепенному разрушению. Провалы окон зияют беззубой темнотой, а в коридорах здания гуляет ветер. Именно здесь предприятием было запущено производство, произведены образцы, переданные потом на испытания. Испытания заняли три дня, «Энергокабель» получил сертификат и начал штамповать кабель 100% качества. Так все и было.

Полученные факты позволяют утверждать две вещи. Первое, мы имеем дело с группой лиц, производящих в неизвестных условиях, с позволения сказать, кабельную продукцию неизвестных свойств и качеств. Эта группа лиц поставляет на рынок по-настоящему опасный контрафакт, подвергает угрозе потребителей КПП. Второе, у данной группы лиц отсутствует чувство страха, они ощущают свою безнаказанность в вопиющей форме. Указывая на своем сайте и в своих документах фиктивные акты и сертификаты, адрес и гео-локацию — они даже не пытаются скрываться.

Единственное и самое главное, что они не указывают: своих контакты и свои лица. Давайте мы сделаем это за них. По официальным данным сервиса «Чеснок»: с 29 июля 2017 года генеральным директором ООО «Энергокабель» является Булычев Игорь Юрьевич. До этой даты эту должность занимал Чириков Евгений Николаевич. Учредителями ООО являются: Иванов Егор Юрьевич (70%) и ООО «Кабельный центр Красноярска» (30%). Кабельная промышленность должна знать своих «героев»!

Что делается с этим прямо сейчас

Проектом «Кабель без опасности» готовится обращение в Федеральную налоговую службу, Прокуратуру Томской области и Прокуратуру РФ с просьбой о проверке компании по признакам противоправной деятельности. На основании соглашения проекта с Администрацией Томской области, готовится обращение к губернатору субъекта. Направлено обращение в структуры Росаккредитации о необходимости проверок по выданным сертификатам. Производится тщательный мониторинг рынка, на наличие продукции ООО «Энергокабель» для получения образцов и последующих испытаний. В ближайшее время будут предприниматься активные действия, по итогам которых будут опубликованы материалы о результатах проведенной работы.

В рамках расследования и подготовки материалов мы обратились за комментариями к координатору проекта «Кабель без опасности» Владимиру Кашкину и Председателю Совета директоров АО «Завод «Энергокабель» Дмитрию Пташинскому.

Дмитрий Пташинский , Председатель Совета директоров АО «Завод «Энергокабель»

— Дмитрий Викторович, скажите, что, по Вашему мнению, послужило основной причиной для выбора контрафактчиками такого названия для компании? Намеренное введение в заблуждение потребителя? Существуют ли те, кто пытается подделывать вашу продукцию на рынке и какие меры необходимо принимать в их отношении?

— Если люди создают такие фантомы, для того чтобы сбывать откровенный брак, ничего общего с кабелем не имеющий, им естественно нужно продавать его под видом хорошей продукции. Берется завод, с громким именем и многолетней историей качества и, соответственно, используется в низменных целях для введения в заблуждение потребителя. Это удобно, потому что для всех Завод «Энергокабель» — это показатель качественной продукции на протяжении уже 17 лет. Такие люди есть и были всегда. Мы разбираемся с ними в рамках правового поля.

При этом, формально ООО «Энергокабель» имеет право так назваться. И если бы компания была дилером и торговала КПП, это было бы одно дело. Но они производят кабель без оборудования, в Томске, в здании без окон. Скорее всего, им как минимум прохладно. Это еще не рассматривая вопрос того, как можно получить первый сертификат на продукцию через 3 дня после организации юридического лица? Я думаю здесь есть чем заниматься нашим доблестным органам внутренних дел. Инкриминировать можно многое: от мошенничества, до 238 статьи УК РФ. А там до 10 лет предусмотрено.

У нас есть один девиз: «выгодно быть честными». Хотелось бы, чтобы мы все приложили усилия объяснить это тем, кто живет по другим правилам. Чтобы у них были явные провалы в выручке. Не как сейчас — обманул и выгодно, а чтобы было — обманул и потерял в 10 раз больше чем мог бы приобрести. К этому мы должны приучить, по крайней мере, наш родной кабельный народ. Радует, что эту необходимость уже многие начинают осознавать.

Владимир Кашкин , координатор проекта «Кабель без опасности»

— Владимир, расскажите каким Вы видите дальнейшее развитие событий? Что необходимо сделать в первую очередь?

— Прежде всего нужно довести до профессионального сообщества эту информацию, чтобы дистрибьюторы не стали жертвами подобных мошенников и не несли риски за реализацию фальсификата. Наравне с этим, крайне важно проинформировать потребителей о недобросовестном игроке на рынке, чтобы они не стали жертвами при эксплуатации этой, если ее так можно назвать, «продукции». А дальше деятельность подобных дельцов должна стать предметом изучения органов прокуратуры и правоохранителей.

— Привлекаются ли органы сертификации, выдающие сертификаты компаниям, располагающимся в заброшенных зданиях, к административной или уголовной ответственности? Ведь они являются пособниками в распространении опасной продукции, какие меры должны предприниматься против них?

— В этой части действующее законодательство, к сожалению, отрегулировано слабо. В качестве реакции на подобные нарушения, Федеральная Служба по аккредитации внесла законодательную инициативу, которая предусматривает уголовную ответственность за подобные действия. Мы эту позицию полностью поддерживаем и будем способствовать ее скорейшему принятию. В текущих же условиях, совместно с Росаккредитацией нами ведется активная работа по выявлению подобных случаев и удалению с рынка недобросовестных органов по сертификации и испытательных лабораторий, лишению и отзыву аттестата аккредитации, и прекращению их деятельности. Также, надзорный орган через суд может истребовать прекращения действия сертификатов выданных с нарушением норм и правил. Нами информация о нарушениях вносится в отдельный мониторинг сертификатов, который регулярно актуализируется и размещен в открытом доступе.

— Как Вы считаете, почему компания настолько открыто представляет фиктивные сертификаты и адрес производства в заброшенном здании? Неужели у них совсем нет страха или в Томской области все настолько плохо с контролем рынка?

— Мы ранее фиксировали в Томской области похожие проявления, когда на рынке действовала подобная фиктивная компания под именем «Электрокабель», в настоящее время ликвидированная, в том числе после ряда скандалов с конечными потребителями, которые выявляли массовые фальсификации КПП. По нашим данным, фактически кабель производился на одном из крупных кабельных производств в г. Томск, которое предлагало потребителям два вида продукции. Одно произведенное по ГОСТ и с маркировкой достаточно известного местного завода, а второе произведенное по техническим условиям с заниженным сечением токопроводящей жилы и конструкции в целом, под именем такого вот «фантома». Удивительным образом прекращение деятельности одного «завода» совпало с созданием нового юридического лица со сходным названием.

Что касается контроля рынка. Наш проект имеет действующее соглашение о сотрудничестве с Администрацией Томской области, подписанное губернатором данного субъекта РФ. Мы взаимодействуем в рамках работы региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Проблема эта известна властям, она мешает адекватно развиваться другим местным участникам рынка. Мы уже подготовили информацию о выявленных фактах и незамедлительно проинформируем губернатора и аппарат комиссии. Также, подготовлено отдельное обращение в органы Прокуратуры и МТУ Росстандарта по Сибирскому Федеральному округу и Росаккредитацию. Откровенного говоря, пришла пора принять меры, терпеть подобный правовой нигилизм и откровенный вызов обществу уже просто невозможно.

— Что Вы можете сказать о лицах, причастных к руководству и владению ООО «Энергокабель»? Какие последствия ждут людей, организовавших это «производство»?

— Мы через открытые источники анализируем данные о лицах и организациях причастных к созданию данного юридического лица. Пока нам известно, что генеральный директор и один из учредителей вероятно ранее работали на заводе «Томсккабель», и, очевидно, должны иметь достаточный опыт и знания для организации производственной деятельности, но также и должны быть осведомлены о правилах и требованиях, предъявляемых к сертификации продукции. Дальнейшую же правовую оценку их деятельности должны будут дать компетентные органы.

— Какие действия планируются проектом «Кабель без опасности» в рамках поиска продукции компании на рынке КПП и предотвращения ее эксплуатации на объектах?

— Мы уже обладаем информацией о конкурсах и тендерах, на которые ООО «Энергокабель» пытается зайти с коммерческими предложениями. Это, в том числе, объекты социального назначения в городе Москве. Будем тщательно отслеживать эти действия, при этом информировать заказчиков работ. В случае, если станет известно о конкретных поставках кабельной продукции на объекты строительства предложим им провести аудит за счет средств проекта. Такой алгоритм уже отработан нами на ряде строительных объектов в различных регионах страны. Так или иначе деятельность данного предприятия теперь в зоне нашего особого внимания.