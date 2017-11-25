О выведении из сельскохозяйственного оборота 52 га в Белореченском районе

/Происшествия/

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении гр. Козырева И.Н.инспекторами Управления Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея установлено, что земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 68,2 га, расположенном в границах Родниковского сельского поселения Белореченского района находятся отработанные карьеры после добычи ГПС, котлованы которых заполнены водой., общей площадью 37,5 га.

Кроме того 14,5 га земельного участка зарастает сорной и древесно-кустарниковой растительностью, не используется в с/х производстве, не проводятся обязательные мероприятия, направленные на сохранение почв, их плодородия не обеспечивается проведение обязательных мероприятий, направленных на защиту земель с/х назначения от негативного воздействия, в результате чего происходит деградация земель. По данному факту составлен протокол по ст. 8.7 ч. 2 КоАП РФ и наложен штраф в размере 20 тыс. рублей. Выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА