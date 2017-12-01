Активизировано расследование в отношении застройщика ООО «СтройМеталлИнвест», обвиняемого в хищении более 111 млн рублей

/Происшествия/

В прокуратуре Краснодарского края под председательством первого заместителя прокурора края проведено заседание межведомственной группы по осуществлению взаимодействия в работе по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства, на котором заслушено уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора ООО «СтройМеталлИнвест», по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В соответствии с актом проверки Департамента по надзору в строительной сфере края установлено нецелевое расходование денежных средств дольщиков в размере свыше 111 млн рублей.

Тем самым, руководитель организации в нарушение ст.18 Федерального Закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», используя привлеченные от участников долевого строительства денежные средства не по целевому назначению, путем обмана, похитил их.

По результатам заседания расследование по уголовному делу активизировано, генеральный директор задержан следователем в качестве подозреваемого, в отношении него постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре края.

Источник: Прокуратура Краснодарского края