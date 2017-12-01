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Спасатели эвакуировали людей из застрявшего автомобиля

Сегодня в 00.45 в отряд МЧС позвонил мужчина и сообщил, что он на автомобиле съехал с дороги и завис над крутым склоном, и они вместе с пассажиркой не могут выбраться из машины. К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС.

Как выяснилось на месте, автомобиль двигался из пос. Хоста в сторону пос. Красная Воля по ул. Володарского. На одном из поворотов дорожного серпантина водитель не справился с управлением, и машина практически съехала с трассы, зависнув над склоном.

В первую очередь спасатели зафиксировали автомобиль с помощью альпинистского снаряжения, а затем эвакуировали из него людей. Каких либо травм и повреждений 36-летний водитель и 19-летняя пассажирка не получили и в медицинской помощи не нуждались.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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