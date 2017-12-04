/Происшествия/

Спасатели помогли сочинцам переправиться через реку Псезуапсе

Вечером 3 декабря помощь потребовалась компании трёх мужчин, которые переезжая через р. Псезуапсе (район пос. Татьяновка), застряли на автомобиле в русле реки. Выбравшись из машины, они добрались до ближайшего берега, но из-за сильного течения решили самостоятельно реку обратно не переходить и позвонили спасателям.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Лазаревского поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России на автомобиле высокой проходимости перевезли трех сочинцев через реку в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Дан старт интернет-голосованию премии «Спортсмен Кубани 2017»

Дорожные хроники Новороссийска

1 декабря 2017 года маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову исполнился бы 121 год

Более 230 рейсов задержаны или отменены ...

У вас зима под колесами...