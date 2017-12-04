Спасатели помогли сочинцам переправиться через реку Псезуапсе

/Происшествия/

Вечером 3 декабря помощь потребовалась компании трёх мужчин, которые переезжая через р. Псезуапсе (район пос. Татьяновка), застряли на автомобиле в русле реки. Выбравшись из машины, они добрались до ближайшего берега, но из-за сильного течения решили самостоятельно реку обратно не переходить и позвонили спасателям.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Лазаревского поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России на автомобиле высокой проходимости перевезли трех сочинцев через реку в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России