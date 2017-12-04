Дорожные хроники Новороссийска

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За первые выходные зимы в Новороссийске произошел ряд дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. При этом в каждом ДТП водители допустили грубые нарушения Правил дорожного движения.

2 декабря в 3.30, водитель, управляя автомобилем Опель, двигался по ул. Цедрика со стороны ул. Челюскинцев в сторону ул. Энгельса, на перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество другой иномарке, движущейся по главной дороге, и допустил с ней столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний водитель автомобиля Опель от полученных травм скончался на месте. Ведется следствие.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск