Новокубанские полицейские проводят проверку по факту взрыва на биофабрике

/Происшествия/

В дежурную часть Отдела МВД России по Новокубанскому району поступило сообщение от работников армавирской биофабрики о взрыве на территории предприятия, в результате которого пострадал мужчина.

На место происшествия выезжал участковый уполномоченный полиции, который установил, что в ходе ремонта утечки фреона в холодильной камере, произошёл взрыв компрессора сублимационной установки. В результате происшествия в городскую больницу Армавира с тяжелыми травмами доставлен местный житель 1967 года рождения, производивший ремонт неисправного оборудования.

В настоящее время в Отделе МВД России по Новокубанскому району составляется материал проверки, который будет передан в районный следственный комитет по подследственности.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю