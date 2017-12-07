В аэропорту Сочи сотрудники транспортной полиции задержали двоих пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения

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Информация о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна поступила в дежурную часть ЛОП в аэропорту города Сочи за несколько минут до вылета рейса Сочи - Москва.

К авиалайнеру незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Как пояснили члены экипажа воздушного судна, во время посадки в самолет мужчины вели себя агрессивно, оскорбляли окружающих. Пассажиры, нарушавшие общественный порядок, были задержаны и направлены на медицинское освидетельствование, в результате которого установлено, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство задержанные привлечены к административной ответственности в соответствии со статьями 20.21 и 20.1 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей каждому.

Источник: Пресс-секретарь Сочинского ЛУ МВД России на транспорте