В отношении сотрудников полиции назначена служебная проверка

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В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудников СО ОМВД России по Крымскому району.

Поводом для проведения проверки послужило возбужденное СУ СК России по Краснодарскому краю уголовное дело в отношении сотрудников полиции по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

Полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебной проверки. Если их вина будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю