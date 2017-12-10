В 2017 в Новороссийске с участием пешеходов произошло 84 ДТП

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7 декабря в 20.20, 59-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, двигался со стороны п. Владимировка в сторону п. Верхнебаканский и совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП, 45-летняя женщина была доставлена в больницу с ранениями различной степени тяжести.

8 декабря в 14.20, 52-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», двигаясь по улице Героев Десантников в сторону проспекта Ленина, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП 12-летний пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

С начала 2017 года в Новороссийске с участием пешеходов произошло 84 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 человек погибло, 80 получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску напоминают участникам дорожного движения, что в соответствии с ПДД, пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

С учетом времени года и короткого светового дня, водитель не всегда в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Но необходимо помнить, что, даже имея на одежде световозвращатель, вы должны соблюдать все правила безопасного поведения на дороге.

Берегите свое здоровье и здоровье своих близких, личным примером показывайте всем участникам дорожного движения как правильно и безопасно вести себя на дороге! Будьте предельно внимательны на дорогах.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску