В Новороссийске по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка

/Происшествия/

В правоохранительные органы Новороссийска 9 декабря 2017 года поступило сообщение об обнаружении на берегу моря в поселке Мысхако тела 60-летнего мужчины с признаками утопления. По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, утром 9 декабря погибшего обнаружила местная жительница, о чем сообщила в правоохранительные органы. Согласно предварительным выводам экспертов, смерть мужчины наступила в результате асфиксии при утоплении. С целью установления точной причины смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будут принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю