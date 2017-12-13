Пограничники задержали браконьеров

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В Славянском районе Кубани пограничники задержали рыбопромысловую бригаду ИП «Бурыкина А.С.», которая под прикрытием легальной деятельности добывала запрещенный к вылову пеленгас. Примерный ущерб порядка полумиллиона рублей был нанесен не только биологическим ресурсам, но и экономике региона.

Свой незаконный промысел предприниматель развернул на реке Протока в окрестностях поселка Ачуево. Рыбаки закидным неводом добывали пеленгас и, подводя его сетями к берегу, перекладывали свежий улов в пластиковые емкости. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали рыбаков сразу после того, как те погрузили емкости с добытыми биоресурсами в небольшой грузовик Hyundai Porter.

Позднее, в рамках следственных действий, было установлено, что всего за несколько часов промысла в смертоносных сетях недобропорядочных промысловиков оказалось около 1800 особей пеленгаса, вылов которого до конца этого года запрещен, а общая стоимость добытой рыбы составила почти 470 тысяч рублей.

В настоящее время за осуществление незаконной добычи водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, органом дознания Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Статья 256 УК РФ предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы. У кубанцев изъяты улов, орудия промысла, а также маломерное плавсредство. Следственные действия продолжаются.