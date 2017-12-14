В Усть-Лабинском районе пенсионер хранил дома 8 килограммов наркотических веществ

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В ходе осмотра домовладения 63-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли более 8 килограммов наркотических веществ.

Сотрудникам Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району поступила информация о том, что один из местных жителей незаконно хранит в своем доме наркотики. При проверке информация подтвердилась.

Правоохранители осмотрели домовладение 63-летнего местного жителя. В хозяйственной постройке полицейские обнаружили и изъяли мешок, картонные коробки и полимерные пакеты с засушенными частями растений и веществом серо-зеленого цвета.

Проведенная экспертиза установила, что изъятые части растений являются коноплей, общей массой около килограмма, а обнаруженные вещества – марихуаной, весом более 7 килограммов, и около грамма гашишного масла.

В отделе полиции задержанный пояснил, что хранил наркотики для личного

употребления.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Усть-Лабинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере».

Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю