Поспешил попал под КАМАЗ

/Происшествия/

Выезд на полосу встречного движения - является одним из грубых нарушений Правил дорожного движения и, как правило, приводит к тяжелым последствиям.

Так, 14 декабря 2017 года около 22 часов 10 минут, в п. Кирилловка, водитель, управляя отечественным автомобилем, по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия , молодой человек, 1996 года рождения с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу № 1 города.

С начала 2017 года , в 39 происшествиях, причиной которых стал выезд на встречную полосу, погибло 8 человек, еще 62 получили ранения различной степени тяжести. За данное нарушение, сотрудниками отдела ГИБДД и ОР ДПС составлено 877 административных материалов.

Уважаемые участники дорожного движения! Помните, соблюдение Правил дорожного движения - гарант Вашей безопасности. Будьте внимательны и взаимовежливы на дороге.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск