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На Кубани ищут свидетелей происшествия

Сообщаем, что по факту обнаружения рыбаками 14 декабря 2017 года в русле реки Лаба в станице Темиргоевской Курганинского района костных останков человека Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Назначена генетическая экспертиза. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По окончании проверки будут принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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