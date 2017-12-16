Аким уволен за грубое обращение с жителями аула-«призрака» в ЮКО

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Аким Казыгуртского района Южно-Казахстанской области, где находится аул-«призрак», рассказал, что аким сельского округа был уволен за грубое обращение с жителями.

Аким района Толеген Телгараев взял ситуацию на контроль.

«Я хотел бы пояснить, что данный аул относится к сельскому округу «Кызыл кия», населенный пункт Айнатас. В свое время постановлением акимата Казыгуртского района территория этого пункта была расширена на 50 гектаров, участки были распределены нашим согражданам из Узбекистана, каждому по десять соток.

На самом деле это не аул-призрак, там есть название, просто где-то нет таблички. Мы переговорили с руководством «КазАвтоЖол», которые пообещали до нового 2018 года выставить там опознавательные знаки вдоль дороги и название аула.

Другой вопрос — там нет названий улиц, но сейчас мы уже решили и этот вопрос, выбрали шесть улиц. Вопрос по обеспечению электроэнергией этого участка на следующий год будет решен, мы проведем электричество народу.

На сегодняшний день две улицы обеспечены электричеством, остальные временно протянули свет, мы составили ПСД на 422 миллиона тенге, и на следующий год все работы проведем», — сказал Телгараев.

Он отметил, что жалобы сельчан на отсутствие воды не подтвердились.

«Там есть гидрант, им они и пользуются. На момент съемок материала, по техническим причинам, этот гидрант не работал. Вода там идет круглые сутки, жители по факту не сказали. Могут быть проблемы в летнее время, но сейчас это не так!» - заверил аким района.

Он сообщил, что в ауле организовали медицинский пункт.

«В самом населенном пункте Айнатас есть медицинский пункт, теперь мы на этом участке выделили комнату, не на круглые сутки, на два три часа, но он приходит. А участковый там есть и регулярно совершает объезд», — пообещал Телгараев.

По его словам, аким сельского округа, на которого жаловались жители аула, был уволен.

«В ходе беседы с жителями района, были установлены факты грубого обращения акима сельского округа в отношении жителей. Были установлены факты несоблюдения этических норм государственного служащего. Поэтому, согласно поданному заявлению, аким этого округа уволен!» — сказал Толеген Телгараев.

Он отметил, что подвести все коммуникации и построить дорогу к аулу планируют к 2020 году.

Во время интервью аким Казыгуртского района заверил, что вызванная шумиха вокруг этой истории могла бы решиться тихо-мирно, если бы некоторые сотрудники акимата работали на совесть.

Напомним, жители участков, принадлежащих аулу Айнатас, пожаловались на неприемлемые условия для проживания, предоставленные государством и обвинили местную власть в полном игнорировании к своим требованиям.

Источник: https://www.nur.kz/1707901-akim-uvolen-za-gruboe-obrashchenie-s-zhite.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=reaction_pusher