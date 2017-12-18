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8 килограмм продукции, перевозимой в ручной клади из Таджикистана, задержано в Сочинском аэропорту

В международном терминале «Аэропорт Сочи» за прошедшую неделю специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при досмотре багажа и ручной клади лиц, пересекающих границу, выявлена запрещенная к ввозу в РФ подкарантинная продукция.

Госинспекторами Россельхознадзора в ручной клади пассажиров, прибывших из Таджикистана обнаружена запрещенная к ввозу в РФ подкрантинная продукция:смесь орехов, яблоки свежие общим весом 8 кг.

В связи с введением временных ограничений ввоза подкарантинной продукции из Узбекистана и Таджикистана в ручной клади и багаже пассажиров вся указанная продукция изъята у владельцев и уничтожена.

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Категория: Новости / Происшествия

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