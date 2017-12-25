За прошедшие выходные на территории Новороссийска зарегистрировано 1 ДТП

/Происшествия/

За прошедшие выходные на территории города зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором три человека получили ранения.

23 декабря в 14 часов 25 минут, на автодороге «Новороссийск-Керченский пролив», водитель автомобиля ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость для движения, не принял меры для остановки и допустил наезд на стоящий автомобиль Камаз.

В результате ДТП водитель и два пассажира отечественного автомобиля получили ранения различной степени тяжести. Водитель и один из пассажиров госпитализированы, еще одному пассажиру назначено амбулаторное лечение.

В связи со сложными погодными условиями сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать Правила дорожного движения. При движении соблюдайте скоростной режим, дистанцию до движущегося спереди автомобиля. Будьте внимательны и осторожны!

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск