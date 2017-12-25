За грубое нарушение ПДД в Новороссийске задержан местный житель

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В отношении правонарушителя полицейские составили пять административных протоколов. По совокупности за допущенные нарушения новороссийцу назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 37 500 рублей.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили ролик, на котором водитель отечественного легкового автомобиля грубо нарушил Правила дорожного движения. В частности, молодой человек двигался по тротуару, перестраиваясь на проезжую часть и создавая аварийную ситуацию на дороге.

При проведении проверки полицейские установили владельца машины и выяснили, что в момент совершения правонарушения за рулем находился 18-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что новороссиец неоднократно нарушал ПДД.

В отношении правонарушителя сотрудники полиции составили пять административных протоколов по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», части 1 статьи 12.37 «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», части 2 и 4 статьи 12.15 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

По совокупности за допущенные нарушения новороссийцу назначено наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 37 500 рублей.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю