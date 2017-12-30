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Мужчину зарезали во время корпоратива в Москве

Мужчину зарезали во время проведения корпоратива в одном из павильонов ВДНХ, сообщает Агентство "Москва".

В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа на проспекте Мира, дом 119, строение 337. Прибывшие на место полицейские установили, что вечером 29 декабря в павильоне №337 праздновали Новый год. 
На мероприятии между приглашенными сотрудниками компании возник конфликт, в ходе которого один из них, мужчина 1988 года рождения, получил колото-резаное ранение. От полученной травмы он скончался на месте.

Еще один работник, 52-летний мужчина, был госпитализирован в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводится проверка.

Источник: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/30122017/21132

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Категория: Новости / Происшествия

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