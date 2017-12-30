ГИБДД предупреждает...

/Происшествия/

Дорога в праздничные дни становится вдвойне опаснее в связи настроением и состоянием в каком находятся участники движения.

29 декабря 2017 года около 4 часов утра , на автодороге «Новороссийск -Керченский пролив», водитель , управляя ВАЗ-2110, при движении со стороны п.В.Баканский в сторону п. Семигорье, на закруглении дороги, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на двух пешеходов, которые двигались по обочине в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов, женщина, 1969 года рождения, от полученных травм скончалась на месте ДТП, второй пешеход-мужчина, с ранениями различной степени тяжести госпитализирован в больницу.

Уважаемые пешеходы! Согласно Правилам дорожного движения, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам, т.е. по встречной полосе (по левой части проезжей части.

Источник: пресс-служба ГИБДД