Ростовская таксистка, вернувшая пассажирам забытые ими 4 млн, рассказала об их реакции

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Ростовская таксистка Оксана Милованова, которая вернула пассажирам забытый ими пакет с 4 миллионами рублей, рассказала о произошедшем.

Напомним, об этой истории подробно рассказывалось ранее. Таксистка отвезла пассажиров на вокзал. Выйдя из авто и расплатившись, пара, у которой были сумки и чемоданы, забыла взять с заднего сиденья сверток с деньгами. Таксистка Оксана Милованова была уже на автомойке, когда увидела сверток и поняла, что там крупная сумма денег. Она позвонила диспетчеру, и тот связался с пассажирами. Таксистка поехала и догнала автобус, в котором ехали пассажиры, чтобы вернуть им сверток. Он был уже тогда практически в области.

По словам Оксаны Миловановой, это был совершенно обычный заказ. Пассажиры опаздывали и просили поторопиться.

"У женщины была сумка и пакет черный", — рассказала таксистка. — "Пассажиры обычные".

Она вспомнила момент обнаружения свертка в машине. По ее словам, в тот момент ей стало страшно.

"Начала убирать вещи из салона. Глянула, а там пакет черный. Пассажиры забыли. Думаю, мало ли что они там могли оставить. Заглянула в пакет — там сверток из газет. Я его чуть-чуть надорвала, а там пачки денег. Ну тут уже какая мойка? Я выгнала машину, сказала: "Я, девочки, передумала". Меня поняли. Выехала и созвонилась с диспетчером", — рассказала Оксана.

Семейная пара даже не поняла, что оставила пакет в салоне.

"Они были в шоке. Во-первых, от того, что они забыли эти деньги. Во-вторых, от того, что им позвонили и сказали – заберите эти деньги", — поделилась Оксана.

Журналисты спросили у нее, поблагодарили ли клиенты честную таксистку за возврат денег.

"Возможно, люди были в таком шоке, что они как-то и не догадались отблагодарить. Потом, когда уже все произошло, они позвонили в таксопарк и через диспетчера поблагодарили. Тогда это уже дошло до руководства", — рассказала Оксана.

Она уточнила также, что на работе ей дали премию в размере 10 тысяч рублей. Героем она себя не считает, по ее мнению, точно так же поступил бы почти каждый человек. Оксана отметила, что на чужом несчастье счастья не построишь. У нее не было и мысли оставить деньги у себя.

Источник: http://ren.tv/novosti/2017-12-29/rostovskaya-taksistka-vernuvshaya-passazhiram-zabytye-imi-4-mln-rasskazal-ob-ih