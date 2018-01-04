В Крыму полицейские разыскали несовершеннолетнюю девочку, ушедшую из дома в новогодний вечер
Сотрудники ОМВД по Белогорскому району вернули домой 14-летнюю девочку, которая в преддверии празднования Нового года ушла в неизвестном направлении, не предупредив взрослых о своих планах.
Опекуны, в семье которых проживает несовершеннолетняя, обратились в дежурную часть полиции лишь во второй половине дня 1 января. На поиски 8-классницы были брошены все силы наружных служб отдела полиции. Беспокойство взрослых подогревалось тем, что ранее девочка из дома никогда не уходила, всегда отличалась хорошим поведением.
В результате несовершеннолетняя была найдена полицейскими дома у ее друзей, с которыми она отмечала праздник. Противоправных посягательств в отношении нее не совершалось.
С ребенком и ее опекунами проведены профилактические беседы.
Источник: Пресс-слуужба МВД РФ
Категория: Новости / Происшествия