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В Крыму полицейские разыскали несовершеннолетнюю девочку, ушедшую из дома в новогодний вечер

Сотрудники ОМВД по Белогорскому району вернули домой 14-летнюю девочку, которая в преддверии празднования Нового года ушла в неизвестном направлении, не предупредив взрослых о своих планах.

Опекуны, в семье которых проживает несовершеннолетняя, обратились в дежурную часть полиции лишь во второй половине дня 1 января. На поиски 8-классницы были брошены все силы наружных служб отдела полиции. Беспокойство взрослых подогревалось тем, что ранее девочка из дома никогда не уходила, всегда отличалась хорошим поведением.

В результате несовершеннолетняя была найдена полицейскими дома у ее друзей, с которыми она отмечала праздник. Противоправных посягательств в отношении нее не совершалось.

С ребенком и ее опекунами проведены профилактические беседы.

Источник: Пресс-слуужба МВД РФ

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Категория: Новости / Происшествия

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