В полиции проводится проверка по факту ДТП в Сочи

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В дежурную часть УВД России по городу Сочи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 10-ом километре автомобильной дороги «Адлер - Альпика-Сервис».

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Corsa при обгоне не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, после чего автомобиль Toyota отбросило на попутно двигавшийся автомобили Volkswagen и Lada Granta.

В результате ДТП два пассажира Toyota от полученных травм погибли на месте, а также пассажир Volkswagen Polo. Водитель и пассажир Toyota, а также водитель Volkswagen госпитализированы в городскую больницу.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю