РЕЙД ГИБДД СОЧИ «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»

/Происшествия/

С начала 2018 года произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, с пострадавшими, причиной совершения которых стал выезд на встречную полосу движения, в связи с этим Госавтоинспекция города Сочи проводит рейдовые мероприятия, направленные на выявление водителей допускающих совершение данного правонарушения. Главной задачей сотрудников полиции при проведении рейда объяснить водителям всю «тяжесть» последствий, которые могут возникнуть из-за данного правонарушения.

За один лишь день инспекторами отдела ГИБДД и полка ДПС, было выявлено более 5 любителей выезжать на встречку, все привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, которая предусматривает санкции в виде штрафа в размере 5 000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Помимо административного наказания с нарушителями проводилась и профилактическая работа, демонстрировали фотографии с мест ДТП причиной которых являлся выезд на встречную полосу, довели статистику аварий.

Руководство Госавтоинспекции обращается к участникам дорожного движения с убедительной просьбой проявлять повышенную внимательность и бдительность на дороге. Напоминаем, выезд на полосу встречного движения с нарушением ПДД несет тяжкие последствия. Берегите свои жизнь и здоровье, не нарушайте Правил дорожного движения!

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи