Прокуратурой Краснодарского края организована проверка по факту гибели несовершеннолетнего в Белореченском районе

/Происшествия/

Прокуратурой края проводится проверка по факту гибели в новогоднюю ночь 17-летнего подростка в Белореченском районе.

Предварительно установлено, что в Белореченском районе подросток погиб из-за короткого замыкания электрической гирлянды на Новогодней ёлке.

В ходе проверки будет дана оценка полноты принимаемых мер со стороны органов местного самоуправления и иных органов и учреждений системы профилактики при обеспечении безопасного пребывания несовершеннолетних в общественном месте.

По данному факту территориальным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры края.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-krasnodarskogo-kraya-organizovana-25