Прокуратурой Краснодарского края организована проверка по факту гибели несовершеннолетнего в Белореченском районе
Прокуратурой края проводится проверка по факту гибели в новогоднюю ночь 17-летнего подростка в Белореченском районе.
Предварительно установлено, что в Белореченском районе подросток погиб из-за короткого замыкания электрической гирлянды на Новогодней ёлке.
В ходе проверки будет дана оценка полноты принимаемых мер со стороны органов местного самоуправления и иных органов и учреждений системы профилактики при обеспечении безопасного пребывания несовершеннолетних в общественном месте.
По данному факту территориальным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры края.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-krasnodarskogo-kraya-organizovana-25
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