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В Темрюкском районе бывший директор хлебозавода подозревается в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Старотитаровский хлебозавод», подозреваемого в полной невыплате заработной платы работникам предприятия свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Установлено, что мужчина являлся директором организации, осуществляющей свою деятельность в сфере производства хлеба и мучных кондитерских изделий. По версии следствия, в период с июня по август 2017 года он не выплачивал заработную плату 78 подчиненным сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 2,5 миллионов рублей.

 

В настоящее время изучается документация организации, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, способствовавших его совершению. Действующим руководством принимаются меры к погашению задолженности по зарплате. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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