"Гламурное быдло": Невзоров эффектно прошелся по жене Аршавина, рассказав правду о ситуации на борту самолета

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Скандальная выходка супруги футболиста Андрей Аршавина продолжает муссироваться в СМИ.

Известный журналист и публицист Александр Невзоров очень жестко прокомментировал "дебош" Алисы Казьминой на борту лайнера, совершавшего рейс SU1946 Москва — Алма-Ата, передает "Российский Диалог". Он назвал жену Аршавина "дурой с надувными губами". "У девочек бортпроводниц в "Аэрофлоте" есть термин ГБ, которым они обмениваются, когда видят вошедшую на борт такую вот дуру с надувными губами. Это означает "гламурное быдло", - рассказал Невзоров. Он пояснил, что стюардессы уже знают, что ничего хорошего от этих "расфуфыренных девок" ждать не стоит. Зачастую они являются чьими-нибудь женами и начинают "качать свои права". "В любом случае будут проблемы, потому что ведут себя эти девки, как правило, чудовищно", — ведущий. Напомним, жена Аршавина попыталась пересадить свою няню в бизнес-класс, несмотря на то, что билет у нее был в эконом. За 200 м до взлетно-посадочной полосы супруга футболиста отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности. Кроме того, она называла себя "майором ФСБ". Позже в ФСБ раскрыли, является ли супруга Андрея Аршавина майором российских спецслужб.

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/132614_1515675001