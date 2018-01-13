/Происшествия/

В крае ожидается сильный северо-восточный ветер порывами 15-20 м/с, местами 22-27 м/c

По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю: 12-15 января в крае ожидается сильный северо-восточный ветер порывами 15-20 м/с, местами 22-27 м/c, в районе Новороссийска 13-14 января очень сильный ветер 30-35 м/с, сильное волнение, парение моря, обледенение судов, портовых сооружений.

В течение всего периода ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

Источник: Пресс-служба администрации Новороссийск

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Категория: Новости / Происшествия

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