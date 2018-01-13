Интернет захватил смертельно опасный флешмоб

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Новый флешмоб Tide Pod Challenge стал стремительно распространяться в соцсетях среди подростков.

Как пишет газета «Известия», его участники едят на камеру порошковый гель для стиральных машин и выкладывают процесс в интернет. При этом главная суть «игры» — съесть порошок наиболее оригинальным способом.

Как отмечает издание, тинейджеры жуют гель-таблетки Tide и других марок, похожие на конфеты, а потом передают эстафету своим друзьям, чтобы те последовали их примеру. Некоторые даже пытаются готовить капсулы перед их употреблением и сервировать на тарелке.

Тревогу забили врачи, поскольку моющие средства содержат токсичные элементы и их поедание может нанести необратимый вред организму или вовсе привести к летальному исходу. Флешмоб, вероятно, начался с сатирической статьи в газете The Onion, опубликованной еще в 2015 году. В 2017-м журнал College Humor разместил шуточное видео о человеке, который поедал капсулы порошка, потому что они выглядели вкусными.

Источник: http://forpost-sevastopol.ru/world/item/15317-internet-zakhvatil-smertelno-opasnyj-fleshmob