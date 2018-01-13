Число пострадавших при столкновении маршрутки и грузовика в Петербурге увеличилось до 12

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По уточненной информации, в результате столкновения маршрутки и грузовика на Софийской улице на Петербурга пострадали 12 человек.

"12 пострадавших. Один из них тяжелый, доставлен на вертолете в НИИ скорой помощи", - сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга, добавив, что одного из пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелизде на вертолете.

В главке МЧС по Петербургу сообщили, что в момент ЧП в салоне маршрутки находилось 10 человек, в настоящее время их осматривают медики. Водителя маршрутки пытаются деблокировать спасатели.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-01-12/chislo-postradavshih-pri-stolknovenii-marshrutki-i-gruzovika-v-peterburge