В Новороссийске ВАЗ-21214 нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на пешеходов

/Происшествия/

16 января 2018 года около 19 часов 25 минут водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21214, при движении по ул. Сухумийское шоссе, нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода, женщина и несовершеннолетний ребенок, 2011 года рождения, получили ранения и были госпитализированы в больницу г. Новороссийска.

Уважаемые участники дорожного движения! В сложных погодных условиях, необходимо помнить о взаимном уважении и внимании. При переходе проезжей части, убедитесь, что водитель Вас увидел и остановился, и только после этого начинайте переход. Водители должны помнить, что автомобиль является средством повышенной опасности, по - этому, при приближении к пешеходному переходу, согласно Правилам дорожного движения, водитель обязан снизить скорость вплоть до полной остановки транспортного средства. Использование световозвращающих элементов в темное время суток для пешеходов- является обязательным. Берегите себя и близких Вам людей.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск