В ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход

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16 января 2018 года, в 7 часов 50 минут в Новороссийске на проспекте Дзержинского имело место дорожно – транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход был доставлен в лечебное учреждение.

С начала 2018 года на территории города Новороссийска с участием детей произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых ранены 4 несовершеннолетних.

Уважаемые водители, одной из самых беззащитных категорий участников дорожного движения являются дети, поэтому проезжая мимо детского сада, игровой площадки, школы, будьте особенно бдительны.

Уважаемые родители, в связи с коротким световым днем и погодными условиями, будьте внимательны к поведению детей на улице. С самого раннего возраста прививайте им уважение к Правилам дорожного движения, знайте и не нарушайте их сами. Ваш пример - лучшее средство воспитания. Учите детей быть внимательными и дисциплинированными участниками дорожного движения. Приобретите и закрепите на одежде, рюкзаке ребенка световозвращающий элемент – повязку, нашивку, наклейку или брелок. Это позволит водителю заметить маленького пешехода издалека в пасмурный зимний день.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску