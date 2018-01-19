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Уголовное дело о нападении на учеников школы в Бурятии передано в Главное следственное управление

По поручению Председателя Следственного комитета России уголовное дело о происшествии в одной из школ Бурятии передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Опытные следователи и криминалисты центрального аппарата выехали к месту событий.

Уголовное дело по факту этого происшествия возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105, ст.293 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних; халатность).

По предварительным данным, 19 января 2018 года утром ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне «Сосновый Бор» города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджёг учебное помещение. В результате его действий ранения причинены 5-м ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован.

Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются.

В настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления и сбор доказательств. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, представителей органов профилактики, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе.

Источник: СК РФ

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Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 125 Комментариев: 1
  1. Рима 19.01.2018 15:22 Ответить
    Скоро такое же повториться и в школах новороссийска. Что об этой трагедии думает наш депутат Синяговский В. И.?
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