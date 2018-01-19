В Новоросийске гражданину без "прав" совершившему ДТП грозит 15 суток

/Происшествия/

18 января в 14.55 по улице Золотаревского, 19-летний водитель автомобиля «Ниссан» грубо нарушил Правила дорожного движения, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкновение с автомобилем «Тойота».

Сотрудниками ОР ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску водитель «Ниссан» был отстранен от управления транспортным средством, направлен на медицинское освидетельствование, от прохождения которого отказался. При выяснении всех обстоятельств происшедшего, установлено, что водитель автомобиля «Ниссан» не имеет водительского удостоверения.

Сотрудниками ДПС в отношении гражданина были составлены протоколы об административном правонарушении по ст.12.15.1 (Нарушение правил расположения ТС на проезжей части) и ч 2. ст. 12.26 (Невыполнение водителем ТС, не имеющим права управления ТС законного требования о прохождении медицинского освидетельствования) КоАП РФ.

Санкции данных статей предусматривают наказание в виде штрафа размером до 30000 рублей, а также административного ареста на срок от 10 до 15 суток.

Водитель был доставлен в Отдел полиции, в настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск