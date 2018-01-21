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За год инженеры Балтийского флота обезвредили свыше 5 тысяч боеприпасов времен войны

21 января в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечался День инженерных войск. На Балтийском флоте военных инженеров представляет морская инженерная служба Балтийского флота, в которую входит гвардейский отдельный морской инженерный полк (ОМИП). Одной из приоритетных задач, военнослужащих морской инженерной службы на территории Калининградской области является обезвреживание боеприпасов времен Второй мировой войны.

Инженерные группы разминирования Балтийского флота в 2017 году уничтожили более 5 тысяч взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны калибром от 7,92 до 200-мм, найденных на территории области. Всего в течение 2017 года специалисты более 400 раз выезжали на проведение работ по разминированию.

Помимо разминирования местности, выполнения задач боевой подготовки и повседневной деятельности инженеры Балтийского флота приняли участие в международных армейских играх. Так, летом военнослужащие полка участвовали в соревнованиях понтонно-переправочных подразделений инженерных войск «Открытая вода - 2017», которые прошли в городе Муроме Владимирской области. Флотские инженеры выполняли задачи по обеспечению переправы с одного берега Оки на другой артиллерийской батареи, мотострелкового взвода на БМП-2 и танкового взвода. Были оборудованы понтонные переправы грузоподъёмностью 20, 40 и 60 тонн. Все мероприятия прошли успешно, а военнослужащие Балтийского флота продемонстрировали высокое профессиональное мастерство и выучку.

Источник: пресс-служба флота