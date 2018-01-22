На Кубани водитель «Лада-Приора» раздавил щенков

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Прокуратурой города Горячий Ключ в ходе мониторинга сети Интернет и социальных сетей обнаружены публикации о жестком обращении с животными на территории муниципального образования город Горячий Ключ.

Установлено, что 18 января 2018 года местный житель, управляя автомобилем «Лада-Приора», находясь около домовладения по адресу: г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Шоссейная, 73, предвидя неизбежность наступления общественной опасных последствий в виде гибели животных, намеренно осуществил наезд на щенков, которых специально привез и выбросил на обочину дороги. В результате наезда двое щенят погибли.

По данному факту прокуратурой города материал направлен в органы полиции по г. Горячий Ключ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

В настоящее время с целью установления всех обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка, ход которой прокуратурой города взят на контроль.

Источник: Прокуратура Краснодарского края